ФТС заявила, что таможенники не проверяют транспорт на границе РФ и Казахстана

Фото: ТАСС/Стрингер

Федеральная таможенная служба (ФТС) напомнила об отсутствии проверочных мероприятий на границе России и Казахстана. Таможенники также не влияют на прохождение через пункты пропуска транспорта.

СМИ ранее писали, что более 10 тысяч грузовиков скопились на российско-казахстанской границе. Проблемы якобы возникли в начале сентября из-за усиленных таможенных проверок для борьбы с серым импортом.

По данным ФТС, около российско-казахстанского участка границы на трассах работают мобильные группы таможенных органов, которые выборочно проверяют автомобили, въехавшие на территорию России, с целью предотвращения незаконного перемещения товаров.

"В пунктах пропуска на данном участке очереди отсутствуют, погранпереходы работают в штатном режиме", – заверили в ведомстве.

Проверка проводится строго в соответствии с законом. Также в ФТС напомнили об указе Владимира Путина, который разрешает до 10 декабря ввозить в Россию товары автотранспортом из Казахстана и Киргизии без документов, подтверждающих их статус как товаров ЕАЭС, а также без маркировки при соблюдении определенных условий.

"Ввоз товаров возможен, если их получатель – российское юридическое лицо и у перевозчика есть от данного юридического лица уведомление в таможенный орган в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар в соответствии с установленным порядком. В таком случае можно не опасаться ответственности за отсутствие документов, подтверждающих статус товаров ЕАЭС", – рассказали в службе.

После пересечения таким автомобилем границы таможенники будут сопровождать его до склада временного хранения. Получатели товаров обязаны обеспечить их размещение на СВХ и задекларировать.

Таможенные органы нацелены на максимальное содействие добросовестному бизнесу в исполнении указа российского президента, уточнили в ФТС. Он позволит ввезти и оформить товары, а затем реализовать их на внутреннем рынке на законных основаниях.

В среду, 29 октября, в Россию через пункт пропуска "Маштаково" из Казахстана въехали первые автомобили. Девять фур в сопровождении экипажей мобильных групп Самарской таможни проследовали на СВХ в Тольятти для оформления грузов – светильников, швейных изделий и женской одежды.

