Алтайские таможенники задержали партию украинского шоколада

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Мобильная группа таможни Алтайского края пресекла ввоз в Россию 714 килограммов шоколада украинского производства. Об этом сообщает телеграм-канал российской ФТС.

Таможенники остановили для проверки грузовик, следовавший в Россию из Казахстана. В кузове обнаружили 372 картонные коробки с плиточным шоколадом одной из кондитерских фабрик Украины.

Поскольку в отношении этого вида продукта были введены торговые санкции, грузовик с товаром вернули отправителю. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за несоблюдение запретов и ограничений.

Ранее в Приморском крае пресекли попытку ввоза 2,7 тысячи квадрокоптеров и свыше 200 единиц комплектующих. Груз перевозился в двух фурах, а сами дроны были спрятаны за другими товарами. Обнаруженные беспилотники конфисковали и отправили на экспертизу.

