27 октября, 17:35
Алтайские таможенники задержали партию украинского шоколада
Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"
Мобильная группа таможни Алтайского края пресекла ввоз в Россию 714 килограммов шоколада украинского производства. Об этом сообщает телеграм-канал российской ФТС.
Таможенники остановили для проверки грузовик, следовавший в Россию из Казахстана. В кузове обнаружили 372 картонные коробки с плиточным шоколадом одной из кондитерских фабрик Украины.
Поскольку в отношении этого вида продукта были введены торговые санкции, грузовик с товаром вернули отправителю. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении за несоблюдение запретов и ограничений.
Ранее в Приморском крае пресекли попытку ввоза 2,7 тысячи квадрокоптеров и свыше 200 единиц комплектующих. Груз перевозился в двух фурах, а сами дроны были спрятаны за другими товарами. Обнаруженные беспилотники конфисковали и отправили на экспертизу.