В Приморском крае пресечена попытка ввоза 2,7 тыс дронов

В Приморском крае таможенники пресекли незаконный ввоз почти 2,7 тысячи квадрокоптеров и свыше 200 единиц комплектующих, сообщает телеканал "360" со ссылкой на начальника пресс-службы Дальневосточного таможенного управления Викторию Алешину.

Она рассказала, что груз перевозился в двух фурах, а сами дроны были спрятаны за другими товарами. Обнаруженные беспилотники изъяли и направили на экспертизу.

Возбуждено административное дело о ввозе товаров без декларирования, причастным грозит штраф. Если суд вынесет решение о конфискации груза, то квадрокоптеры и комплектующие отправятся российским военнослужащим в зону СВО на Украине.

Ранее самарские таможенники нашли и задержали 34 разобранных БПЛА и один квадрокоптер с пультом дистанционного управления при досмотре "Газели", которая ехала из Казахстана в Башкирию.

В сопроводительных документах информации о дронах не было, а сопровождавший груз мужчина сказал, что аппараты якобы принадлежат ему и нужны для личной видеосъемки.