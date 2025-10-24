Путин разрешил временный ввоз товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, который до 10 декабря 2025 года разрешает ввоз автотранспортом товаров из Казахстана и Киргизии, на которые не нанесена маркировка, подтверждающая их происхождение из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ввоз таких товаров, подчеркивается в документе, при соблюдении отдельных условий не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и нанесению на них информации в соответствии с требованиями законов РФ.

Ранее российский лидер заявлял, что ЕАЭС вносит реальный вклад в формирование пространства сотрудничества и партнерства, в рамках которого уважается каждая страна.

По его словам, союз стал примером того, как на основе справедливости и равноправия строится взаимодействие. Глава государства также отмечал, что ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми иностранными партнерами.

