03 октября, 23:17

Политика

Кабмин РФ запретил госзакупки услуг по аудиту у компаний с иностранным контролем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин РФ запретил закупки аудиторских и консультационных услуг у российских компаний, аффилированных с иностранными лицами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы постановления.

Введенный запрет применяется при госзакупках и закупках отдельными видами юридических лиц в отношении российских компаний, имеющих иностранных лиц в составе участников (учредителей) либо, владеющих более чем 10% акций или долей в уставном (складочном) капитале соответствующей российской компании.

При этом подчеркивается, что запрет не распространяется на компании из государств-членов ЕАЭС.

Ранее Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи имущества, которое находится в федеральной собственности. Согласно новому указу, механизм вводится из-за недружественных действий Запада и необходим для защиты национальных интересов страны на фоне санкций.

В документе отмечается, что на определение рыночной цены имущества и подготовку отчета об оценке отводится не более 10 рабочих дней со дня заключения договора. Продажу приватизируемого федерального имущества от имени государства будет организовывать банк ПСБ.

