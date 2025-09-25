В ГД внесен проект об уголовной ответственности за торговлю табаком без лицензии

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в крупных и особо крупных размерах без лицензии. Об этом говорится в думской электронной базе.

Согласно документу, изменения вносятся в статью 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства").

За подобное преступление предлагается наказывать штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительными работами до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок с отказом в праве занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью до 3 лет.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что российские законы нужно развивать в направлении полного запрета продажи табака. Так он комментировал предложение ГД о размещении на упаковках систем нагревания табака изображений, предупреждающих о вреде курения. Эксперт подчеркнул, что курение наносит большой ущерб здоровью.

