Академик РАН Онищенко призвал полностью запретить продажу табака в России

Российские законы нужно развивать в направлении полного запрета продажи табака, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Эпидемиолог прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о размещении на упаковках систем нагревания табака изображений, предупреждающих о вреде курения.

Онищенко подчеркнул, что курение наносит большой ущерб здоровью, и напомнил, что в 2013 году был принят закон о профилактике табакокурения. Он регулирует маркировку, лицензирование и сокращение мест продажи табака.

"То есть, собственно, даже и законов особенно не надо, нужны подзаконные акты, запрещать надо совсем эту гадость всю", – заявил Онищенко.

Ранее группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, запрещающий добавление в жидкости для вейпов ароматизаторов.

По словам главы партии, с помощью различных добавок производители делают товар привлекательнее, но умалчивают о настоящем составе жидкостей.

