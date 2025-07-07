В ГД предложили запретить ароматизаторы в жидкостях для вейпов

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В России могут запретить добавлять ароматизаторы в жидкости для вейпов. Соответствующий законопроект разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В пояснительной записке авторы законопроекта указали на необходимость снижения потребления никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей.

Число потребителей электронных сигарет достигло 10,5 миллиона человек. Из них 17,5% используют вейпы и системы нагревания табака. Кроме того, количество людей с такими электронными устройствами за пять лет выросло в 46 раз.

Также участились случаи, когда вейпы взрываются в руках у подростков и совершеннолетних граждан, они часто становятся причиной пожара, подчеркнула ЛДПР.

Слуцкий добавил, что его партия выступает за полный запрет использования ароматизаторов при изготовлении жидкостей для электронных сигарет. По его словам, с помощью различных добавок производители делают товар привлекательнее, но умалчивают при этом о настоящем составе жидкостей.

Депутат подчеркнул, что ученые обнаружили в смесях для вейпов и электронных сигарет высокую концентрацию тяжелых металлов, например сурьму, цинк, медь, свинец и прочее.

"Все это попадает в организм курильщика. А это жизнь и здоровье нашей молодежи, детей, которые, не осознавая опасности, употребляют эту ядовитую жижу со вкусом яблока или арбуза", – заключил Слуцкий.

В июне депутаты Госдумы внесли пакет законопроектов о запрете продажи вейпов и электронных сигарет. Предлагается запретить оптовую и розничную торговлю такими устройствами и установить для нарушителей административную ответственность.

В январе в Госдуму также вносили похожий законопроект, запрещающий в том числе производство и владение оборудованием, которое необходимо для создания вейпов и жидкостей к ним. Однако кабмин эту идею не поддержал.