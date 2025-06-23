В ГД внесен проект о запрете продажи вейпов и электронных сигарет

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы внесли пакет законопроектов о запрете продажи вейпов и электронных сигарет, сообщает пресс-служба одного из авторов инициативы, лидера партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова.

Соавтором инициативы стала председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Законопроектом предлагается запретить оптовую и розничную торговлю такими устройствами, а для нарушителей – установить административную ответственность.

"Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 до 50 тысяч рублей", – цитирует Миронова Агентство "Москва".

Кроме того, штрафы для юридических лиц составят от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом за продажу подобной продукции несовершеннолетним штрафы для физических лиц составят от 300 до 500 тысяч рублей, а для юрлиц – от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей.

В начале текущего года депутаты ГД уже предлагали полностью запретить оборот и ввоз вейпов и сырья для них. Возможный запрет поддержали и в МВД.

При этом в российском правительстве не поддержали эту идею. В частности, принятие закона о запрете продажи вейпов грозит появлением в России черного рынка, предупреждал депутат Федот Тумусов в беседе с Москвой 24.

