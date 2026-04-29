Друзья погибшего в Зеленограде подростка рассказали, что тот хотел впечатлить своих подруг

Друзья погибшего в Зеленограде подростка рассказали РЕН ТВ, что тот хотел впечатлить своих подруг.

По их словам, мальчик гулял с подругами, одна из которых ему нравилась. Они якобы подначивали его зацепиться за трактор. В результате подросток прыгнул на спецтехнику во время движения, из-за чего его замотало в щетке трактора. Девочки, увидев, что случилось, испугались и убежали.

Инцидент произошел 29 апреля. В Госавтоинспекции уточняли, подросток запрыгнул на щетку уборочного трактора, который чистил проезжую часть.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. Следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего.

