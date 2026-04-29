Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 14:47

Общество

Москвичей предупредили о заморозках в последнюю апрельскую ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки ожидаются в столичном регионе ночью 30 апреля. Температура будет варьироваться от минус 1 до плюс 1 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

По информации синоптиков, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

"Днем в четверг, 30 апреля, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся, столбики термометров покажут в столице от 5 до 7 градусов выше нуля, в Подмосковье – от плюс 3 до плюс 8 градусов", – говорится в сообщении.

При этом с началом мая воздушные потоки перестроятся в тропосфере и на северную половину Центральной России, в том числе Московский регион, распространится тепло с запада. В результате 3-го числа воздух прогреется до 14–19 градусов. Однако сам праздничный день, 1 мая, прогнозируется прохладным.

"Хотя атмосферное давление вырастет, местами еще будут возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя", – подчеркнули в Гидрометцентре.

Ранее в Москве был обновлен рекорд высоты снежного покрова для 29 апреля, который держался 90 лет. За минувшие сутки покров лишился 3 сантиметров и снизился до отметки 7 сантиметров. Однако этого оказалось достаточно, чтобы обновить максимальный показатель.

Температура в Москве начнет возвращаться к климатической норме 30 апреля

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика