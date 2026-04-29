29 апреля, 09:57

Общество

Желтый уровень опасности отменен в столичном регионе на 12 часов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Желтый уровень погодной опасности отменен в Московском регионе 29 апреля на 12 часов, сообщили в Гидрометцентре России.

Действие предупреждения возобновится в 21:00. С этого времени в Москве и области местами может образоваться гололедица. В связи с этим желтый уровень опасности будет сохраняться до 09:00 30 апреля.

Вместе с тем в Подмосковье перестало действовать ранее введенное предупреждение, связанное с риском налипания мокрого снега на провода и деревья.

В Гидрометцентре уточнили, что небольшие осадки в течение дня продолжатся. На фоне мокрого снега и дождя температура в столице составит 3–5 градусов, по области – 1–6 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

В связи с непогодой москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт. Также их призвали не стоять под деревьями и шаткими конструкциями. Более того, на ряде улиц и набережных в центре города с 16:30 временно будет перекрыто движение транспорта.

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве с 2 мая

обществопогодагород

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

