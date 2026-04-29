Желтый уровень опасности отменен в столичном регионе на 12 часов

Желтый уровень погодной опасности отменен в Московском регионе 29 апреля на 12 часов, сообщили в Гидрометцентре России.

Действие предупреждения возобновится в 21:00. С этого времени в Москве и области местами может образоваться гололедица. В связи с этим желтый уровень опасности будет сохраняться до 09:00 30 апреля.

Вместе с тем в Подмосковье перестало действовать ранее введенное предупреждение, связанное с риском налипания мокрого снега на провода и деревья.

В Гидрометцентре уточнили, что небольшие осадки в течение дня продолжатся. На фоне мокрого снега и дождя температура в столице составит 3–5 градусов, по области – 1–6 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

В связи с непогодой москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт. Также их призвали не стоять под деревьями и шаткими конструкциями. Более того, на ряде улиц и набережных в центре города с 16:30 временно будет перекрыто движение транспорта.