Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 10:20

Происшествия

На Камчатке ФСБ предотвратила попытку вербовки школьника украинскими спецслужбами

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю предотвратили попытку вербовки 12-летнего подростка украинскими спецслужбами. Об этом сообщило ведомство.

Ребенка пытались втянуть в преступную деятельность после того, как он перевел деньги за читы для компьютерной игры. Как сообщили в управлении, после этого школьнику начали писать в Telegram неизвестные. Они заявили, что деньги якобы были направлены на поддержку ВСУ, после чего стали шантажировать подростка угрозами обращения в правоохранительные органы.

За прекращение давления злоумышленники потребовали у ребенка более 2 тысяч рублей. Родители подростка своевременно обратились в УФСБ России по Тихоокеанскому флоту, благодаря чему шантаж удалось пресечь.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в апреле 2026 года. В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы продолжают искать через соцсети и мессенджеры потенциальных исполнителей диверсий и терактов, в том числе среди несовершеннолетних.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области. Силовики задержали украинского гражданина, который получал указания от представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное лишение свободы.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика