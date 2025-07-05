Екатерина Варнава выложила новые фото, показав экстремальную худобу

Поклонники актрисы Екатерины Варнавы напуганы ее излишней худобой. Каждое ее новое фото вызывает серьезные споры в Сети. Что происходит с Варнавой – в материале Москвы 24.

Два лагеря

Поклонники переживают по поводу внешнего вида актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы, которая продолжает экстремально худеть. Звезда, которая изначально запомнилась зрителям как девушка с пышными формами и большой грудью, теперь наслаждается своей новой фигурой и активно выкладывает фото в Сеть.

На последних снимках Варнава предстала в сценическом образе, одетая в открытое платье. Длинные худые ноги, впалые скулы и острые ключицы вызвали шквал беспокойства.

"Надеюсь, со здоровьем у нее все в порядке", "Катюша, это уже страшно, ну ты же умнейшая женщина, должна заметить, что это перебор", "Катенька, в мире существует еда, поешьте", – писали в комментариях.

Большинство поклонников призывают артистку больше не худеть, однако некоторые все же восхищаются ее внешними данными.

"Роскошь", "Как же я обожаю твои ноги", "Обалдеть, какая вы красивая", "Фотографии классные! Идея, стиль, цвет! Здорово", – высказались поклонники.

Сама артистка старается не отвечать и предпочитает игнорировать чужое мнение. Лишь изредка она ставит лайки на понравившиеся комментарии.

Однако ранее пользователям соцсетей все же удалось вывести Варнаву из себя, после чего она ответила хейтерам неприличным жестом. Актриса решила донести свою позицию оригинально и станцевала перед камерой, показав средний палец.





Екатерина Варнава актриса Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит мне диагнозы и знает, как лучше для меня. Пупсики, спасибо, я польщена.

Дело только в диете?

В 2024-м Екатерина Варнава признавалась в соцсетях, что в последние годы ее организм значительно "потрепало" из-за последствий коронавируса, "адского стресса" и сильной потери веса.

"По показаниям я принимаю витамины и важные полезные добавки, делаю массажи, слежу за питанием, стала уделять больше времени себе и отдыху. Но вот тонус и упругость кожи, особенно кожи лица, этим уже недостаточно поддерживать", – написала телеведущая.

Врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская, в свою очередь, предположила в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", что ведущая могла сильно потерять в весе из-за кризиса в карьере, гормонального сбоя или диет.





Светлана Малиновская врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Возможно, у нее такой образ жизни. Она может быть на интервальном голодании, кето- или палеодиете.

При этом пользователи подозревали Варнаву в использовании одного из нашумевших препаратов для похудения, который стал особенно популярен среди звезд в последние годы.

Отказ от мяса и "всего понемногу"

Подробно о своем рационе питания Екатерина Варнава рассказывала в соцсетях еще в 2018 году. Сомнения по поводу того, питается ли она вообще, актриса развеяла фразой: "Конечно, я ем. Причем нормально!"

"1,75 живого роста надо еще прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец, иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем", – поделилась артистка.





Екатерина Варнава актриса Вот мой рацион на мой обычный многообещающий день. Утро. Стакан теплой воды, потом завтрак: чашка, творог, грецкие орехи, ягода или мед. Одна ложка. Всего понемногу. Обед. Например, вчера был сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат: цукини, перец, огурцы с оливковым маслом. Ужин. Вот где самое интересное! К вечеру организм хочет есть. У меня ужин случается редко из-за занятости, но если случается, то не позднее 6–7 часов и, как правило, это овощи либо в салате, либо на пару.

При этом актриса отметила, что не ограничивала себя в еде одномоментно. По словам Варнавы, она пришла к этому в течение нескольких лет, и теперь ей комфортно жить с новым рационом.

"Еще есть моменты, что полезно, а что нет, но тут необходимо пообщаться с профессионалом, диетологом например. Он вам поможет выстроить грамотный режим питания без ущерба здоровью", – добавила телеведущая.

В то же время, помимо худобы, поклонники ранее заметили трансформации в овале лица и разрезе глаз. Тем не менее звезда признавалась только в пластике груди. Ей пришлось уменьшать ее дважды из-за физических и эстетических проблем: первый раз в Америке, но неудачно, а второй – в России, рассказывала Варнава в интервью Иде Галич.

