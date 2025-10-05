Форма поиска по сайту

05 октября, 16:55

Происшествия

Двух 16-летних девушек арестовали по делу о двойном убийстве в Якутске

Фото: телеграм-канал "Следком Якутии"

В Якутске правоохранители арестовали двух 16-летних девушек по подозрению в убийстве матери и ее 11-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

По данным ведомства, в деле фигурируют дочь убитой и ее подруга. Уголовный процесс находится в компетенции первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

По ходатайству следствия суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование продолжается.

Тела женщины и ее малолетнего сына с признаками насильственной смерти были найдены в одной из квартир в Якутске 3 октября. Следователи оперативно установили лицо, причастное к произошедшему.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство двух лиц". Расследование контролирует прокуратура.

происшествия

