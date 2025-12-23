Премьер Италии Мелони заявила, что 2026 год будет гораздо хуже 2025 года

Фото: ТАСС/Zuma

2026 год будет гораздо хуже, чем 2025 год. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, передает Life.ru со ссылкой на трансляцию YouTube-канала итальянского правительства.

Слова Мелони прозвучали в ходе рождественской встречи с членами правительства. Она посоветовала представителям кабмина хорошо отдохнуть в праздники.

"Мы увидимся через несколько дней, чтобы продолжить давать ответы этой невероятной стране", – добавила премьер.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал Украину готовиться к возможным боевым действиям в 2026 году. Он уверен, что если текущей зимой не получится достичь мирного урегулирования, то боестолкновения продолжатся в следующем году.

При этом глава украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Киев ждут "либо плохие, либо очень плохие" условия мирного соглашения.

