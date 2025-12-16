Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 13:49

Происшествия

Во всех школах в Одинцове усилены меры безопасности

Фото: Москва 24

Во всех школах в Одинцове были усилены меры безопасности после нападения на учебное заведение в поселке Горки-2. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Одинцовского муниципального района Подмосковья Андрей Иванов.

Он добавил, что полиция и Росгвардия находятся на дежурстве. Также Иванов призвал доверять только официальным источникам в связи с распространением угроз и непроверенной информации в СМИ и различных чатах.

"Причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать все, чтобы подобное больше не повторилось", – написал он.

Иванов рассказал, что с самого начала находится на месте происшествия и вместе с правоохранителями разбирается в обстоятельствах произошедшего. По его словам, коллектив школы среагировал быстро, всех детей эвакуировали.

Также он выразил соболезнования родителям погибшего ребенка и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Сейчас с ними работают психологи.

Нападение на школу в Одинцове произошло 16 декабря. Предварительно, подросток напал с ножом на охранника, распылил газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика, отчего тот скончался. Охранник госпитализирован. Помимо ножевого ранения, он получил химический ожог лица.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали. Он признал свою вину.

Детям и взрослым окажут поддержку после трагедии, заверила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она также призвала воздержаться от публикации неподтвержденных данных.

Напавшего на школу в Одинцове задержали правоохранительные органы

Читайте также


происшествия

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика