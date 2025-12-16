Во всех школах в Одинцове усилены меры безопасности

Фото: Москва 24

Во всех школах в Одинцове были усилены меры безопасности после нападения на учебное заведение в поселке Горки-2. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Одинцовского муниципального района Подмосковья Андрей Иванов.

Он добавил, что полиция и Росгвардия находятся на дежурстве. Также Иванов призвал доверять только официальным источникам в связи с распространением угроз и непроверенной информации в СМИ и различных чатах.

"Причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать все, чтобы подобное больше не повторилось", – написал он.

Иванов рассказал, что с самого начала находится на месте происшествия и вместе с правоохранителями разбирается в обстоятельствах произошедшего. По его словам, коллектив школы среагировал быстро, всех детей эвакуировали.

Также он выразил соболезнования родителям погибшего ребенка и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Сейчас с ними работают психологи.

Нападение на школу в Одинцове произошло 16 декабря. Предварительно, подросток напал с ножом на охранника, распылил газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего мальчика, отчего тот скончался. Охранник госпитализирован. Помимо ножевого ранения, он получил химический ожог лица.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали. Он признал свою вину.

Детям и взрослым окажут поддержку после трагедии, заверила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она также призвала воздержаться от публикации неподтвержденных данных.

