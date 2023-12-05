Десятилетняя девочка в Ульяновске подверглась нападению со стороны несовершеннолетних

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Десятилетняя школьница в Ульяновске подверглась нападению со стороны несовершеннолетних. О происшествии рассказали представители следственного управления СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 4 декабря в Засвияжском районе Ульяновска в результате нападения группы несовершеннолетних 10-летняя девочка получила телесные повреждения", – передает ТАСС сообщение следователей.

Правоохранители организовали проверку по данному инциденту. Они намерены выяснить все обстоятельства случившегося. Сейчас за состоянием пострадавшей следят медики.

Ранее 11-летнюю ученицу химкинской школы № 10 госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла оппонентке ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

Химкинский районный суд оштрафовал местную школу. Суд удовлетворил требования о компенсации вреда здоровью раненной девочке на сумму около 5,5 миллиона рублей и взыскание миллиона рублей в ее пользу.



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