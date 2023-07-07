Суд оштрафовал школу в Химках за поножовщину учениц

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Химкинский районный суд оштрафовал местную школу после того, как ее ученица напала с ножом на одноклассницу, сообщает телеканал "360".

По словам адвоката пострадавшей семьи Виктории Деруновой, суд удовлетворил требования о компенсации вреда здоровью раненной девочке на сумму около 5,5 миллиона рублей и взыскание миллиона рублей в ее пользу.

"Получается у нас 126 ударов – это 7 936 рублей 50 копеек за удар", – пояснила представитель семьи.

Кроме того, родители пострадавшей получили по 500 тысяч рублей каждый. Требования о компенсации морального вреда суд не удовлетворил.

Дерунова отметила, что все взыскали с лицея, то есть с местного бюджета, однако семья нападавшей еще и заработала на этом, поскольку давала интервью российским СМИ за деньги.

После того, как решение опубликуют, семья пострадавшей планирует подать апелляцию. По словам адвоката, на фоне стресса из-за разбирательств у матери пострадавшей развилось иммунное заболевание.

7 февраля 11-летнюю ученицу химкинской школы № 10 госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла оппонентке ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

По словам уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочка получила около 126 колото-резаных ран и поступила в медучреждение в очень тяжелом состоянии, потеряв много крови. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

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