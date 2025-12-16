Дело возбуждено после удаления здоровой почки пожилой женщине в Великом Новгороде

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело было возбуждено в Великом Новгороде после того, как пожилой пациентке в больнице удалили здоровую почку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

По данным следствия, операция была проведена женщине 1940 года рождения в сентябре. В результате пациентке причинили тяжкий вред здоровью.

В региональном управлении СК РФ добавили, что дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

Следователи назначили комплекс судебных экспертиз. В прокуратуре уточнили, что объем хирургического вмешательства был изменен с нарушением установленных процедур и без обязательного консилиума врачей, что и привело к удалению здорового органа.

Ранее врачи в Алтайском крае удалили пациенту зубы вместо опухоли. В соцсетях утверждалось, что мужчина лег на плановую операцию по удалению опухоли в лимфоузле, однако очнулся без нескольких зубов. Родственники пострадавшего посчитали, что врач мог перепутать пациентов.