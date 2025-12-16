Фото: 123RF.com/alfazetchronicles

Магнитная буря может начаться на Земле раньше прогноза из-за быстрого роста скорости солнечного ветра. Об этом в своем телеграм-канале сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые отметили, что в зону воздействия на Землю ранее вошла крупная корональная дыра.

"Прогноз магнитных бурь пока выстроен из старого тайминга и не менялся – максимум ожидающихся геомагнитных возмущений "назначен" на ночь со среды на четверг (с 17 на 18 декабря. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.



По данным ученых, в настоящее время геомагнитные индексы находятся в "зеленой зоне". Во вторник, 16 декабря, возможно формирование интенсивной зоны полярных сияний.

Ранее сообщалось, что корональная дыра своеобразной "двукрылой" формы задела Землю, вызвав короткие магнитные бури. Их пик пришелся на ночь с 12 по 13 декабря. Также уточнялось, что 17–18-го числа к планете придет возмущенный поток солнечного ветра и из второго крыла. При этом серьезных вспышек на Солнце не ожидается.