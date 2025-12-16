Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 19:50

Наука

Магнитная буря может начаться на Земле раньше прогноза

Фото: 123RF.com/alfazetchronicles

Магнитная буря может начаться на Земле раньше прогноза из-за быстрого роста скорости солнечного ветра. Об этом в своем телеграм-канале сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые отметили, что в зону воздействия на Землю ранее вошла крупная корональная дыра.

"Прогноз магнитных бурь пока выстроен из старого тайминга и не менялся – максимум ожидающихся геомагнитных возмущений "назначен" на ночь со среды на четверг (с 17 на 18 декабря. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

По данным ученых, в настоящее время геомагнитные индексы находятся в "зеленой зоне". Во вторник, 16 декабря, возможно формирование интенсивной зоны полярных сияний.

Ранее сообщалось, что корональная дыра своеобразной "двукрылой" формы задела Землю, вызвав короткие магнитные бури. Их пик пришелся на ночь с 12 по 13 декабря. Также уточнялось, что 17–18-го числа к планете придет возмущенный поток солнечного ветра и из второго крыла. При этом серьезных вспышек на Солнце не ожидается.

Сильные магнитные бури накроют Землю

Читайте также


наука

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика