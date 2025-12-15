Корональная дыра может вызвать магнитные бури 17–18 декабря

Фото: ТАСС/Zuma

Ветер из корональной дыры на Солнце может начать воздействовать на Землю и вызвать магнитные бури 17–18 декабря, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые указали, что дыра своеобразной "двукрылой" формы ранее уже задела Землю, вызвав короткие магнитные бури, чей пик пришелся на ночь с 12 по 13 декабря.

"Вероятно, в среду или четверг (17–18 декабря. – Прим. ред.) к Земле придет возмущенный поток солнечного ветра и из второго, более развернутого, крыла. Прогноза на магнитные бури пока нет, но так как предыдущее касание дало бури низшего первого уровня G1, можно считать это предварительным ориентиром", – говорится в сообщении.

В целом ближайшая неделя будет спокойной, так как серьезных вспышек на Солнце не ожидается, добавили ученые.

Ранее специалисты зафиксировали редкую "черную" вспышку на Солнце. Взрыв разбросал облако плотного холодного водорода на расстояние в примерно миллион километров, что вызвало иллюзию черного пламени или темного тумана. По данным экспертов, это событие никак не повлияло на Землю.

