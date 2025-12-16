Столичный бизнес подготовил мастер-классы и спектакли для горожан 18–22 декабря

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичный бизнес подготовил мастер-классы, ярмарки и спектакли для москвичей и гостей города 18‒22 декабря. Мероприятия проходят в рамках проекта "Зима в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, в павильоне "Фабрика подарков" на Болотной площади вечером 18 декабря состоится мастер-класс по вязанию крючком. Участникам предстоит сделать брелок-лошадку.

Также здесь 20 декабря дизайнер Настя Бурьян проведет мастер-класс по созданию украшений. После этого состоится занятие, на котором гостям расскажут, как самостоятельно сделать елочную игрушку. Участники создадут мини-барельефы на основе оттисков ели и сосны по технологии художественного литья.

Гости павильона "Фабрика подарков" также смогут сделать необычную гирлянду 21 декабря.

Мастер-класс "Знатоки схемотехники" пройдет 19 декабря в мастерской инженерного творчества "КулибинПро". В его рамках дети познакомятся с основами создания электрических цепей и соберут свои первые работающие схемы.

В свою очередь, кафе "Андерсон" на Ленинградском проспекте 19 декабря проведет для детей дискотеку. Аниматоры организуют танцевальный мастер-класс, а также устроят флешмоб.

Фудмолл "Депо. Москва" приглашает посетить иммерсивный спектакль "Зайцы", который пройдет 21 декабря. После спектакля детям представят игровые анимационные номера с мягким реквизитом.

В этот же день в лофте Yourtime пройдет ярмарка "Новогоднее волшебство", где посетители смогут приобрести уникальные подарки, созданные мастерами Зеленограда. Помимо этого, желающие смогут сделать сувенир своими руками.

Экскурсия по смотровой площадке Казанского вокзала состоится утром 22 декабря.

Площадкой фестиваля "Путешествие в Рождество" стал зимний клуб "Москва" на Тверском бульваре. Здесь представлены косметические компании, бренды одежды и аксессуаров. В будние дни клуб работает с 13:00 до 21:00, а выходные – с 12:00 до 21:00.

Также для зимних фотосессий на улице появится аллея новогодних елей от косметических брендов. Ее торжественное открытие состоится 18 декабря. Гости мероприятия услышат новогодние диджей-сеты и встретят Деда Мороза и Снегурочку.

В ротондах посетителей угостят горячим чаем и сладостями. Здесь же пройдут различные мастер-классы, в том числе от брендов L.Sanic, Vdohni и Babor. В ротонде бренда Zeitun можно будет создать фирменный чай, а бренд Miamitats откроет бьюти-станцию.

Представители Mus Flowers 20 декабря научат всех желающих создавать новогодние композиции. Вечером 19 и 20 декабря на стенде бренда L’Occitane можно будет получить предсказание-пожелание.

20 декабря представители компании Vivienne Sabo сделают всем желающим экспресс-макияж, на стенде бренда Beauty Bomb гости смогут получить маску для лица.

На площадке бренда "Отма" посетителей угостят напитками и имбирными пряниками. Кроме того, специально для зимнего клуба "Москва" компания подготовила эксклюзивную капсулу из денима и футболки.

Ранее в рамках "Зимы в Москве" начался квест "Путешествие за подарком мечты". Он проходит на Тверской площади и площади Революции, а также в других округах столицы на площадках "Московских сезонов". Квест, который является частью фестиваля "Путешествие в Рождество", проводят ежедневно до 11 января.