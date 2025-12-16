В Музее Москвы прошла дискуссия "Новая жизнь бывших промзон"

Фото: Сергей Шинов

В Музее Москвы в рамках цикла "Энергия Москвы: взгляд в будущее" прошла дискуссия "Новая жизнь бывших промзон", посвященная теме трансформации промышленных зон и развитию прилегающих районов.



Урбанисты, социологи, архитекторы, экологи поговорили о будущем районов, которые сейчас находятся в активной стадии преобразований, о проектах новой застройки, перспективах соседства многоэтажек с заводами и реновации.

Кроме того, эксперты обсудили стигматизацию – устойчивые стереотипы об отдельных территориях города.

По словам социолога и управляющего партнера Synopsis Group Павла Степанцова, стигматизация работает на основании того, насколько территория включена в повседневные сценарии жителей, а если она не используется, то к ней относятся как к небезопасной.

В свою очередь, председатель Экспертного совета Агентства стратегического развития "ЦЕНТР" Сергей Георгиевский отметил, что очень многие до сих пор живут устаревшими стереотипами и представляют себе промышленную территорию любого типа как фактор понижения стоимости недвижимости, класса жизни, комфортности среды.



Эксперты обсудили, как новая архитектура и современный подход к обустройству общественных пространств меняют территории, которые устойчиво считаются непривлекательными промзонами, среди них территории бывших заводов "ЗиЛ", "Серп и Молот", Южный порт, пространство в Тушине.

Архитектор и руководитель проектной группы архитектурного бюро Wowhaus, создавшей парковое пространство в Капотне, Татьяна Старченко отметила, что район был сильно стигматизированным.



"Нужно сказать, что один из важнейших факторов развития таких территорий рядом с промышленными предприятиями – это модернизация самого предприятия, которая должна идти рука об руку с модернизацией района. И здесь модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода началась задолго до того, как мы пришли", – рассказала Старченко.

По ее словам, в проекте архитектурное бюро подчеркнуло то, что было создано природой, – пойменную террасу и заболоченный берег Москвы-реки. Это стала фишкой парка, когда тут появились парящие экологические тропы, заключила Старченко.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что на бывшей промзоне Коломенское на юге Москвы возведут современные кварталы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

На участке построят около 278 тысяч квадратных метров общественно-деловых зданий. Большая их часть придется на объекты образования, которые будут находиться недалеко от жилых домов. Ефимов добавил, что благодаря строительству современных кварталов в Нагатино-Садовниках появятся почти 16,3 тысячи рабочих мест.