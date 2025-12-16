Форма поиска по сайту

16 декабря, 17:50

Город

Детенышу капуцина-плаксы из Московского зоопарка дали имя Норман

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Детеныш редкого капуцина-плаксы из Московского зоопарка получил имя Норман, передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего свыше 229,9 тысячи участников проекта "Активный гражданин", а также более 9,7 тысячи детей на платформе "Активный гражданин – детям" выбрали имя для животного. Имя Норман составлено из первых слогов имен родителей детеныша – Нори и Матроса. Оно символизирует продолжение семейной истории.

Этот вариант поддержали 60% горожан и 45% юных москвичей в возрасте от 6 до 14 лет. Увидеть Нормана вместе с родителями можно в павильоне "Дом приматов" на новой территории Московского зоопарка.

Капуцины-плаксы – приматы, которые отличаются высоким интеллектом, умеют использовать орудия труда и моют пищу перед едой. Такое название они получили из-за протяжных криков, напоминающих плач ребенка. Между собой животные общаются с помощью сложной системы звуков – от тихих позывов до громких сигналов тревоги.

Голосование было организовано департаментом культуры Москвы совместно с проектом "Активный гражданин" и платформой "Активный гражданин – детям".

Ранее дети выбрали имена для обитателей национального парка "Лосиный остров". Самая молодая лосиха получила имя Дина, пятилетнюю самку назвали Есенией, семилетней лосихе дали имя Астра, а самцу подошло имя Буран.

животныегород

