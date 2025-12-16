Форма поиска по сайту

16 декабря, 17:59

Технологии

"Яндекс" подтвердил кратковременные трудности в работе умных устройств

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Яндекс" подтвердил временные трудности в работе своих умных устройств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Некоторые телеграм-каналы ранее распространили информацию о том, что у умных колонок компании произошел сбой. Устройства на все вопросы отвечали, что произошла ошибка, и просили повторить их позже.

В компании отметили, что у некоторых пользователей действительно возникли кратковременные трудности, однако в настоящий момент специалисты устранили неполадки. В настоящий момент все работает в штатном режиме.

Ранее пользователи Spotify пожаловались на масштабные сбои в работе сервиса. Наибольшее количество сообщений о неполадках было направлено из США – около 23 тысяч.

Пользователи сообщали о проблемах в работе приложения, а также о том, что они сталкивались с трудностями при воспроизведении музыки и соединении с сервером.

