Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса Pinterest

Фото: Москва 24

Свыше 5 тысяч пользователей из России заявили о сбое в работе сервиса с картинками Pinterest. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию сбоев интернет-сервисов Downdetector.

Фиксируются неполадки как в десктопной версии, так и в мобильном приложении Pinterest. При попытке открыть сайт появляется сообщение "Внутренняя ошибка сервера. Сервер временно не может обработать ваш запрос. Повторите попытку позже".

Ранее, вечером 20 октября, произошел сбой в работе мессенджеров Telegram, MAX и в соцсети "ВКонтакте". Согласно информации с портала "Сбой.рф", на работу Telegram поступило 569 жалоб, MAX – 503, "ВКонтакте" – 463. Неполадки зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Самарской областях и других регионах страны.

Кроме того, масштабный сбой был зафиксирован на платформе Amazon Web Services (AWS), который привел к проблемам в работе ряда других сервисов, включая Snapchat, Zoom, Roblox, Fortnite, Verizon и Perplexity.