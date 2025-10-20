Сбой произошел в работе Telegram, MAX и "ВКонтакте"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе мессенджеров Telegram, MAX и в соцсети "ВКонтакте", свидетельствуют данные портала "Сбой.рф".

На работу Telegram поступило 569 жалоб, MAX – 503, "ВКонтакте" – 463. Неполадки зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской, Самарской областях и других регионах страны.

Ранее глобальный сбой произошел платформе Amazon Web Services (AWS), который привел к проблемам в работе Snapchat, Zoom, Roblox, Verizon и Perplexity. В Amazon подтвердили наличие ошибок и задержек. Жалобы на неполадки поступали из разных стран.

Кроме упомянутых сервисов, сбой затронул голосового ассистента Amazon Alexa, Airtable, Canva, игровые платформы Fortnite и приложение McDonald’s. Они были полностью выведены из строя.