16 декабря, 20:40

Происшествия

440 мигрантов привлекли к ответственности за ложные данные в "Амине"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

443 иностранных гражданина были привлечены к административной ответственности в Москве за внесение ложных данных в рамках учета через приложение "Амина", сообщили в ходе брифинга представители столичного ГУ МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что правоохранители регулярно проводят точечные проверки с использованием информации из приложения. Был организован контроль за привлечением к ответственности иностранцев – участников эксперимента, которые находятся на территории столицы с нарушением режима пребывания.

"Если есть подозрения или сигналы о возможных правонарушениях, полицейские быстро получают нужные данные и оперативно выезжают на место. Это значительно ускоряет поиск и задержание нарушителей", – подчеркнули в МВД.

Кроме того, более 139 тысяч человек уже сняты с миграционного учета за отсутствие геоданных в "Амине".

"Если в течение трех дней данные не будут поступать, иностранному гражданину придет уведомление с напоминанием о необходимости подтвердить адрес местонахождения или проинформировать территориальное подразделение МВД России о его изменении", – пояснили в ведомстве.

Нарушение повлечет за собой внесение гражданина в Реестр контролируемых лиц.

Пилотный проект по учету мигрантов стартовал в Московском регионе с 1 сентября. С этого срока ряд иностранцев, приезжающих в столицу для работы, должны установить специальное мобильное приложение "Амина".

Обязательное использование "Амины" распространяется на граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдавии и Украины.

С миграционного учета за отсутствие геоданных в "Амине" сняты 139 тыс человек

происшествиягород

