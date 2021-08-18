Зрителям в кинотеатрах будут сообщать о длительности рекламы перед фильмом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг посетителям кинотеатров, в частности с 1 марта 2022 года зрителям будут сообщать о длительности рекламы и трейлеров перед началом фильма. Постановление подписал Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере", – говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о том, сколько минут длится реклама и показ трейлеров перед фильмом будет размещаться в зоне касс. Это позволит посетителям лучше рассчитывать свое время и не опаздывать на сеанс.
Кроме того, по новым правилам посетители смогут получать на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментария.
"Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения", – добавили в кабмине.
Постановление также наделило кинотеатры дополнительными полномочиями, в том числе правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ. Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.
Ранее Михаил Мишустин сообщил об обеспечении детей-сирот, обучающихся в школах, бесплатной одеждой и учебниками.
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