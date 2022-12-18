Съезд российского молодежного движения пройдет в Москве с 18 по 20 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Первый съезд Российское движение детей и молодежи пройдет в столичном "Манеже" с 18 по 20 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в мероприятии примут участие представители всех регионов РФ, в том числе из новых. Каждый субъект будет представлен делегацией из 16 человек, 13 из которых дети.

В рамках съезда запланирован целый ряд дискуссионых встреч, посвязщенных в том числе технологиям, культуре, патриотизму, здоровому образу жизни и волонтерству. Также планируется объявить название движения, определить направления его деятельности и ценности.

Закон о создании Российского движения детей и молодежи 14 июля подписал Владимир Путин. Движение будет работать на правах массовой некоммерческой самоуправляемой организации, заниматься воспитанием детей будут взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители.



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