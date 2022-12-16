В Сети появился тизер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Warner Bros. Pictures

В Сети появился первый тизер фильма "Барби", в котором снялись Марго Робби и Райан Гослинг.

Ролик начали транслировать в кинотеатрах перед показом картины "Аватар: Путь воды". Зрители сняли тизер и поделились отрывками в социальных сетях. Позднее публикации были удалены.

В видео Марго Робби предстает в образе Барби в полосатом купальнике, в котором кукла была выпущена в 1959 году. Также в тизере появляется танцующий Райан Гослинг в роли Кена.

Сообщается, что полноценный трейлер фильма может быть опубликован уже в эту пятницу.

Ранее Райан Гослинг раскрыл подробности фильма "Барби". Сюжет картины разворачивается в доме Барби в Малибу. Режиссером картины выступила Гретта Гервинг, которая уже успела поработать над созданием "Маленьких женщин" и "Леди Берд".

Видео: YouTube/Dee Dee

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