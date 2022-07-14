Актер Гослинг рассказал подробности фильма "Барби"

Фото: ТАСС/Zuma/Jack Abuin

Актер из Канады Райан Гослинг в материале Entertainment Tonight раскрыл подробности фильма "Барби". Он появится в нем в качестве главного героя – Кена.

Как отмечает актер, жизнь персонажа достаточно тяжелая, чего не скажешь о другом персонаже Гослинга – бывшем агенте иностранной разведки Курта Джентри.

"У Кена нет ни денег, ни работы, ни машины, ему тяжело", – поделился Гослинг.

Остальные подробности "Барби" актер раскрывать не стал, объяснив это тем, что компания Mattel "может посадить его в коробку". Однако слова Марго Робби, исполняющей роль Барби, о том, что картина станет неожиданной для зрителей, актер подтвердил.

Премьера фильма назначена на 21 июля 2023 года. Известно, что сюжет развернется в доме Барби в Малибу. Режиссером картины выступила Гретта Гервинг, которая уже успела поработать над созданием "Маленьких женщин" и "Леди Берд".

Ранее в Сети показали фотографию с образом Гослинга для фильма "Барби". Снимок опубликовала кинокомпания Warner Bros. Известно, что для съемок в картине актеру пришлось перекрасить волосы в белый цвет.

