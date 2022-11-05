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Новости

05 ноября, 22:00

Шоу-бизнес

"Откройте, Давид": Александр Шоуа

"Откройте, Давид": Александр Шоуа

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О песенных шоу, новой солистке группы "Непара" и русском музыкальном коде "Я несу флажок романтически настроенного человека". Давид Виннер провел день с музыкантом, композитором и основателем группы "Непара" Александром Шоуа.

Какая музыка в плейлисте Шоуа, что написал Эрос Рамазотти после выступления Александра в программе "Точь-в-точь", почему российский музыкальный контент не попадает в западные чарты? Как научить детей любить книги, хорошую музыку и не сидеть часами в интернете? Как Александр нашел новую солистку и какие композиции прозвучат на юбилейном концерте?

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

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