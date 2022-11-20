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"В главной роли": Александр Зацепин

"В главной роли": Александр Зацепин

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Александр Зацепин сочинил музыку почти для всех комедий Леонида Гайдая. Его профессиональный путь как композитора начался в армии. Именно там Александр Зацепин понял, что ему нравится придумывать мелодии и научился играть почти на всех инструментах оркестра. А оказавшись в кино, ему пришлось играть еще и на железных линейках, детских свистульках и бутылках.

Какую роль в жизни Зацепина сыграла жена Леонида Гайдая? Что заставило композитора нарушить пятилетний контракт с голливудской кинокомпанией? Какая трагедия не позволила Зацепину работать в Париже? И почему между композитором и его постоянным соавтором Леонидом Дербеневым не было ничего общего?

Об этом – в программе "В главной роли".

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