"В главной роли": Александр Зацепин

Александр Зацепин сочинил музыку почти для всех комедий Леонида Гайдая. Его профессиональный путь как композитора начался в армии. Именно там Александр Зацепин понял, что ему нравится придумывать мелодии и научился играть почти на всех инструментах оркестра. А оказавшись в кино, ему пришлось играть еще и на железных линейках, детских свистульках и бутылках.

Какую роль в жизни Зацепина сыграла жена Леонида Гайдая? Что заставило композитора нарушить пятилетний контракт с голливудской кинокомпанией? Какая трагедия не позволила Зацепину работать в Париже? И почему между композитором и его постоянным соавтором Леонидом Дербеневым не было ничего общего?

Об этом – в программе "В главной роли".

