The City: новинки сериалов на стримингах на этой неделе

На этой неделе вышли российские сериалы "С нуля", "Черная весна" и "Монастырь". В сериале "С нуля" в главных ролях сыграли Павел Табаков и Мария Фомина. По сюжету две двоюродные сестры Лена и Наташа отправляются покорять Москву, но каждая делает это по-своему. Одна выходит замуж, а другая выбирает тусовки и наркотики. Спустя 12 лет они вновь встретятся на похоронах мужа. Его смерть оказывается слишком неожиданной и теперь одна сестра подозревает другую в убийстве.

Еще одна одна премьера – сериал "Черная весна" с Глебом Калюжным. 17-летний парень Мел живет в провинциальном городке на берегу моря: ходит в школу и зависает с друзьями на пляже. По чистой случайности в руки к подросткам попадают старинные пистолеты, и они решают создать клуб дуэлянтов "Черная весна". Теперь вопросы чести и совести будут решаться только на пистолетах.

В центре сюжета сериала "Монастырь", где сыграла Настя Ивлеева, – любительница вечеринок, которая вынуждена променять жаркие Эмираты на российскую глубинку. Девушка так развлекалась на светской вечеринке, что теперь вынуждена скрываться от полиции. А где же еще прятаться, как не в монастыре. По сюжету наставником героини Ивлеевой станет монах, которого сыграл Филипп Янковский.

Подробнее – в сюжете проекта The City.