"В главной роли": Алла Сурикова

Аллу Сурикову с детства окружали веселые люди: мама, папа, дяди, бабушки. Наверное, поэтому она и стала снимать комедии.

Но путь в режиссуру не был прямым. Юная Сурикова работала грузчиком в магазине, получила диплом лингвиста и только потом оказалась в кинематографе.

Почему ее первый фильм едва не оказался последним? Как Георгий Данелия помог начинающему режиссеру? Какие страсти бушевали на съемочной площадке фильма "Будьте моим мужем"? За что Семен Фарада обиделся на Сурикову? И что заставило внука Аллы Суриковой думать, будто режиссеру все поклоняются? Об этом – в программе "В главной роли".