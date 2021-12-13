"Вот это любовь!": Михаил Боярский и Лариса Луппиан

Впервые Лариса Луппиан увидела Михаила Боярского в институте. Но тогда особого внимания на него не обратила. Щуплый, в то время ещё безусый, к тому же он встречается с какой-то девушкой. А через некоторое время оба они поступили на службу в театр Ленсовета и оказались задействованы в одном спектакле "Трубадур и его друзья".

Тогда она не могла оторвать глаз от его профиля, который казался ей идеальным. А он специально затягивал репетиции сцен с поцелуями, которые из постановочных быстро превратились в настоящие.Об этом – в программе "Вот это любовь!".

