"Мистические тайны кино": "Земля Санникова"

1 октября 1973 года состоялась премьера одного из лучших приключенческих фильмов советского кинематографа – "Земля Санникова". За первый год показа его посмотрели более 40 миллионов зрителей. Картина о благородных и бесстрашных путешественниках стала классикой отечественного кино.

Между тем история создания этой картины оказалась не менее загадочной и трудной, чем поиски мистической земли, о которой в ней говорится. Работе над фильмом сопутствовало такое количество невероятных происшествий и загадочных обстоятельств, что он официально был признан самым тяжелым в производственной истории отечественного кинематографа.

Какие мистические события способствовали этому? Какая чертовщина творилась за кадром всеми любимой приключенческой ленты? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".