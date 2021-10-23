"Мистические тайны кино": "Москва слезам не верит"

Сегодня многие знают сюжет фильма "Москва слезам не верит" практически наизусть, но даже не представляют, какой тяжелый путь предстояло пройти создателям этой картины. В успех фильма не верил никто. Владимира Меньшова отговаривали браться за скучный сценарий, а звезды советского кино отказывались сниматься в "дешевой мелодраме".

Почему никто не мог предположить, что эта лента станет настоящим хитом? Как Владимир Меньшов перехитрил судьбу и снял киношедевр? И почему цифра 40 стала для всех участников съемочного процесса роковой? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".