В Воронеже артистке хора закрыли путь на сцену из-за полноты

Артистку Воронежского хора не выпускают на сцену из-за того, что она не влезает в костюм. Так говорит руководитель коллектива. По его словам, ей стоит похудеть.

Женщина 15 лет пела на концертах и ездила на гастроли. Но потом ее перестали включать в состав. Она уверена, что причина конфликта вовсе не в лишних килограммах. По ее версии, она задает слишком много неудобных вопросов. Например, по поводу зарплаты, которая у нее ниже, чем у многих в коллективе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.