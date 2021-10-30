"Мистические тайны кино": "17 мгновений весны"

Телевизионный фильм "17 мгновений весны" о советском разведчике, внедренном в высшие эшелоны власти нацисткой Германии, перевернул жизнь всей страны. Несуществующий в реальной жизни Штирлиц стал национальным героем, персонажем анекдотов и мечтой всех советских женщин. И тут не обошлось без мистики.

Мало кто знает, что ради успеха этой картины режиссер Татьяна Лиознова отказалась от личной жизни и бросила любимого мужчину. Зачем вместе с Вячеславом Тихоновым она ездила к Ванге? Что предсказала им известная прорицательница? И почему после выхода картины на экраны исполнительница роли радистки Кэт Екатерина Градова рассталась со своим мужем Андреем Мироновым? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".