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Культура

17:52

"Москва Медиа" проведет мастер-класс по креативным техникам на конкурсе "Твой взгляд"

культура

Фото: Start Hub

Креативный продюсер Объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Сергей Карманов 28 октября проведет мастер-класс "Креативные техники".

На мероприятии участники будут на практике тренировать свой креатив. Кроме того, гости смогут поработать в командах над идеями для проектов. Мастер-класс состоится в онлайн-формате, желающим нужно зарегистрироваться. Принять участие смогут студенты столичных вузов. Начало в 19:00. Подробности можно найти на сайте твойвзгляд.рф.

Встреча является частью программы конкурса социальной рекламы "Твой взгляд" Фонда поддержки современного искусства "Винзавод". В рамках события участники пообщаются с ведущими игроками индустрии, среди которых благотворительные фонды, коммуникационные агентства и лидеры мнений. С ними можно обсудить тренды, успешные кейсы и актуальные креативные техники социальной рекламы в 2021 году.

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