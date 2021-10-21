У главного здания МГУ пройдет медиафестиваль "Твоя Москва"

У главного здания МГУ появится мультимедийный куб. Конструкцию устанавливают к началу городского медиафестиваля "Твоя Москва". Его организует телеканал Москва 24.

Внутри – зона для спикеров и гостей. Площадка способна трансформироваться из телестудии в концертную зону, а экраны дадут эффект дополненной реальности.

В первые дни фестиваля это будет открытый лекторий, а 24 октября на гранях покажут концерт. За трансляцией можно будет следить и на сайте, а также в группе телеканала в соцсети "ВКонтакте".