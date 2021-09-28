Конкурс "Твой взгляд" соберет лидеров социальной рекламы на "Винзаводе"

Фото: Константин Малюта
Фонд поддержки современного искусства "Винзавод" запускает параллельную программу конкурса социальной рекламы "Твой взгляд". В ее рамках пройдут встречи с лидерами индустрии: благотворительными фондами, коммуникационными агентствами и лидерами мнений, которые представят успешные кейсы, обсудят тренды и актуальные креативные техники социальной рекламы в 2021 году.
Специалисты коммуникационных агентств SETTERS, PRT Edelman Affiliate и Fistashki покажут креативные техники разработки социальной рекламы и свои кейсы. Благотворительные фонды "Ночлежка", "Котодетки" и "Шалаш" совместно с руководителем направления "Благотворительность ВКонтакте" Екатериной Кочневой и представителем телеканала "Пятница" расскажут о своей деятельности и о том, как им удается привлекать внимание к сложным социальным проблемам.
Заместитель директора дирекции общественно-политического вещания Общественного телевидения России Мария Мокина, российский режиссер театра и кино Юрий Грымов, креативный продюсер объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Сергей Карманов и редактор иллюстраций издания "Такие дела" Маргарита Черепанова поделятся своим профессиональным опытом и дадут рекомендации по созданию и продвижению социальной рекламы.
Участие в конкурсе "Твой взгляд" смогут принять студенты вузов Москвы, предварительно зарегистрировавшиеся на сайте твойвзгляд.рф. В 2021 году темами конкурса стали "Город и Ты", "Соцсети: быть, а не казаться". Кроме того, участники могут предложить работу на свою тему.
Победители получат денежный приз, а лучшие работы будут размещены на билбордах в Москве. Также участников ждут спецпризы от партнеров конкурса – стажировка в одной из компаний BBDO Group и креативном агентстве SETTERS, а также спецноминация от MOSNOW.
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