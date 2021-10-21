Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в длинные выходные продолжат работать аптеки и продуктовые магазины, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом также не ограничивается.

Мэр установил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице приостановят работу всех предприятий и организаций на территории города.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

