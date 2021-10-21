В столичном транспорте усилили контроль за соблюдением требований по борьбе с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном транспорте усилен контроль за соблюдением требований по борьбе COVID-19. В том числе проверять соблюдение ограничительных мер будут и в такси. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Надзорный орган уже направил в адрес агрегаторов предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Также столичный Роспотребнадзор призвал жителей и гостей Москвы не осуществлять поездки в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, следить за чистотой рук, обрабатывать их антисептиками и по возможности соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период всем предприятиям и организациям предстоит приостановить работу. Исключения составят только организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла, а также те, что не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.

