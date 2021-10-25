"Звезды советского экрана": Елена Коренева

Февраль 1976 года. От хандры из-за авитаминоза и холодной зимы граждан спасает свежий номер журнала "Советский экран". На обложке – хрупкая Елена Коренева. Она одета в стиле кантри, но стрижка – вызывающе короткая и одуряюще стильная. Призывно-пухлые губы и томный взгляд – вся она, будто предвестница скорой весны, возможного счастья, любви. Ярые поклонники в курсе: за ней ухаживает сам Андрон Кончаловский. Они листают журнал в надежде узнать, будет ли продолжение истории актрисы и режиссера.

За что отец Кореневой дал ей пощечину на глазах у именитых артистов? Какая кошка пробежала между Кореневой и Ией Саввиной? Как обыкновенные котлеты поставили точку в истории большой любви Елены Кореневой? От какой напасти Кончаловский спасал актрису всю ночь? И какие стихи ей посвятил Михаил Козаков? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".