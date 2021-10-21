Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ запустили аудиоэкскурсию по выставке "Мечта Москвича", сообщила пресс-служба музея.
"Основные главы истории автомобильной марки и завода "Москвич" озвучили актриса театра и кино, телеведущая Ингеборга Дапкунайте, телеведущий, шоумен, сценарист и актер Александр Гудков, заслуженный артист РФ Николай Фоменко", – говорится в сообщении.
Также в озвучивании принимали участие журналист и музыкальный критик Михаил Козырев, поэт и композитор Олег Нестеров, а также радиоведущий и шоумен Алекс Дубас.
Отмечается, что аудиоэкскурсию можно прослушать бесплатно во всех залах выставки через приложение izi.travel или стриминговые сервисы. Каждую главу читает новый узнаваемый голос.
"Наша выставка рассказывает о самом народном автомобиле, любимце миллионов советских людей. У "Москвича", как у любого героя, выделяющегося из толпы, незаурядная история, интересная судьба со своими взлетами и падениями. Поэтому познакомить москвичей и гостей столицы с нашим героем мы пригласили любимых многими артистов", – рассказала директор музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
Ранее сообщалось, что инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустил 10 новых онлайн-курсов для всех желающих. Программы посвящены цифровой журналистике, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию на языке Phyton и графическому дизайну.
Экскурсия по выставке "Мечта Москвича"
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