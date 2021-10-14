"Техноград" запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ запустил 10 новых онлайн-курсов для всех желающих. Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала, что программы посвящены цифровой журналистике, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию на языке Phyton и графическому дизайну.

По ее словам, данные направления являются востребованными среди москвичей и работодателей.

"Опыт показывает, что такой формат интенсивного обучения популярен у горожан. В прошлом году на занятия записались больше 15 тысяч человек", – сказала Сергунина.

Принять участие в дистанционном курсе смогут желающие от 18 лет и старше с базовыми навыками по выбранному направлению. В зависимости от программы продолжительность курса варьируется от 6 до 11 недель. Курс разделен на модули, в каждом из которых предусмотрены видеолекция, материалы для изучения, кейсы для практической и самостоятельной работы, контрольное тестирование. Изучать модули можно в любое время.

"Выпускники, у которых будет не менее 60% от максимально возможного количества итоговых баллов, смогут пройти практическое обучение в мастерских "Технограда" и итоговую аттестацию, после чего получат удостоверение о повышении квалификации", – пояснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что "Техноград" на ВДНХ открыл новый онлайн-курс для мам по SMM-дизайну. Занятия проходят с 5 по 21 октября. Присоединиться к ним можно будет бесплатно, однако следует предварительно записаться.